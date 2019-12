Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna continua ad essere avanti a tutti nella corsa a Musa Barrow, giovane attaccante dell'Atalanta. Ed in tal senso, secondo le ultime raccolte da TMW, entro il fine settimana andrà in scena un nuovo incontro fra le due società per portare avanti la trattativa e possibilmente cercare di chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto per il Bologna e controriscatto a favore della Dea.