Fonte: Dal nostro inviato, Dario Ronzulli

Ovazione e tanto affetto per mister Sinisa Mihajlovic. Dopo la conferenza stampa in cui il tecnico del Bologna ha annunciato pubblicamente di essere affetto da una grave leucemia, diversi tifosi rossoblù lo hanno infatti aspettato fuori dai cancelli di Casteldebole per fargli sentire il loro sostegno incondizionato. "Non mollare mai", il coro intonato dai supporters al guerriero serbo. Questo il video realizzato dall'inviato di TMW: