© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risponde al nome di Nikola Ninkovic l'uomo mercato della prossima estate per l'Ascoli. Il trequartista serbo al Del Duca sotto la gestione di Vivarini si è messo in mostra con una stagione da vero protagonista. Sei gol e sette assist hanno trasformato il talento intravisto al Genoa in un obiettivo di mercato per alcune società di alto profilo. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul classe 1994 ci sarebbe, infatti, il forte interesse dell'Eintracht Francoforte, attuale semifinalista di Europa League e quarta forza della Bundesliga, oltre a quello del Bologna e del neo promosso Brescia in Serie A.