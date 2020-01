TMW - Bologna, Poli: "Se giochiamo così sarà dura per chiunque batterci"

Fonte: Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Faccio i complimenti a tutti quelli che nella prima parte di stagione hanno giocato bene. Testimonianza di quanto lavoriamo bene tutti. Oggi siamo contenti, vogliamo continuare così" sono le prime parole di Andrea Poli, centrocampista del Bologna che oggi nella sfida con la SPAL ha segnato il terzo gol rossoblù che ha chiuso la partita. Il giocatore ha parlato in zona mista a margine del derby.

Nel secondo tempo il mister vi ha raggiunto in panchina, cosa vi ha detto negli spogliatoi?

"Il primo tempo non poteva esserci, siamo stati contenti che sia venuto dopo perché lui aveva visto che potevamo fare di più. Bel secondo tempo ma anche il primo. Oggi meritiamo la vittoria".

Hai trascinato la squadra da subito a partire dal riscaldamento. Loro avevano preparato la partita con intensità, voi siete stati intelligenti a non rispondere alle provocazioni e ad aspettare il momento giusto...

"Siamo stati bravi a reagire subito, siamo riusciti ad essere padroni del gioco in un campo difficile. Siamo contenti di aver fatto una grande partita, guardiamo la classifica ma ragioniamo di partita in partita, la squadra si sta amalgamando bene".

La classifica dice -4 dall’Europa, in quanti avrebbero potuto dirlo ad inizio stagione con quello che è accaduto al mister?

"Non dobbiamo mai dimenticarci quello che è successo ma oggi ci godiamo che sia tornato con noi, vogliamo goderci quanto la squadra stia rispondendo bene. Abbiamo fiducia, siamo concentrati e determinati. La classifica è buona ma vogliamo ragionare di partita in partita. Se giochiamo a questi livelli sappiamo di essere difficili da battere".

Nel post partita della gara con il Milan avevi detto che bisognava trovare continuità, in queste prime venti non avete raccolto tanto ma ora sembrate aver trovato quella continuità

"Si, abbiamo finito l’anno in crescendo poi abbiamo affrontato squadre ostiche ma abbiamo sempre fatto la prestazione e dobbiamo continuare a farlo. Anche oggi si è visto il risultato e lo dimostra anche la prestazione di chi ha giocato meno".

Si è fatto trovare pronto anche l’ultimo arrivato Musa Barrow...

"Si, si è calato subito nella nostra realtà, oggi è stato bravissimo, esordio migliore non poteva volerlo. Mi ha colpito la sua umiltà e la sua voglia di entrare bene nel nostro meccanismo".

Dzemaili, si parla di addio al Bologna, hai qualche parola per lui?

"Gli faccio il mio più grande in bocca al lupo, in questi anni ci siamo dati una mano ed è stato un giocatore importante per noi. Ha preso questa scelta e io gli auguro il meglio".

Il gol di oggi ha una dedica?

"Si va a mia moglie Teodora, è la persona che mi da più sostegno e forza".

Come sono stati i tuoi 30 secondi sotto il settore ospiti?

"Il primo derby con il Bologna ho fatto gol ed è stata un’immensa gioia, anche oggi ho vissuto momenti adrenalinici. È stato bello festeggiare con i miei compagni quel momento che ha chiuso la partita dopo il nostro bel secondo tempo":