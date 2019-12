TMW - Bologna, Sabatini: "Ibrahimovic non verrà: ha fatto altre scelte"

Fonte: dall'inviato Dario Ronzulli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto a margine della mostra sui 110 anni del Bologna, a Villa delle Rose, il direttore sportivo dei rossoblù Walter Sabatini ha annunciato che non sarà Zlatan Ibrahimovic il rinforzo invernale per l'attacco del Bologna: “Ibrahimovic non verrà a Bologna: ha fatto altre scelte”, sono le parole raccolte dal nostro inviato. A breve tutto il suo intervento integrale.