Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In zona mista, al termine di Juventus-Bologna 2-1, è intervenuto ai microfoni di TMW il portiere felsineo Lukasz Skorupski: “Il rigore? Ho sentito qualcosa, io sinceramente non lo so perché ancora non ho visto niente. Riguarderemo tutto con calma nel pullman, ma ormai è andata. Dobbiamo pensare alla prossima, abbiamo la Sampdoria in casa e serviranno i tre punti”.

Su Mihajlovic: “Ci fa sempre discorsi che ci caricano tantissimo, ci dà sempre una grossa mano. Quando c’è lui c’è qualcosa che cambia, corriamo di più, siamo più aggressivi. Anche se abbiamo perso abbiamo fatto una buona prestazione, Un gol all’ultimo per noi sarebbe stata come una vittoria”.

Sui gol preso: “Il primo l’ho preso alle mie spalle, sul secondo ho detto di scordarmelo e di pensare a un’altra partita. Purtroppo quando prendi due gol così si perde”.