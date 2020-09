tmw Braida: "Suarez farà gol ovunque andrà. Lautaro è perfetto per il Barcellona"

Dall'inaugurazione del mercato estivo a Rimini, parla uno storico dirigente del calcio italiano come Ariedo Braida ai media presenti come Tuttomercatoweb.com. "Il calcio ora non mi piace, giocare senza pubblico è come fare gare d'allenamento. I tifosi mancano, a tutti. Il calcio è bello ma deve essere calcio vero. Questo è calcio finto".

Chi è il più grande colpo di mercato dagli anni '70 a oggi?

"Riduttivo fare un nome. Leggere la storia è bellissimo, qui c'è una mostra con le meraviglie del nostro mercato".

Pirlo allenatore della Juventus, che sensazioni le dà?

"Era già allenatore quando giocava, sul campo. Può sembrare una scommessa, farà poche chiacchiere e saprà farsi valere".

Il Milan punta su Tonali.

"Merita, dipenderà dalla sua crescita e dai miglioramenti. I giocatori hanno qualità e a volte non migliorano: a occhio mi sembra posato, intelligente, in gamba. Ci sono le premesse per far bene".

Vede il Barcellona senza Messi?

"Non lo vedo, lo vedo solo con Messi".

Suarez è in uscita.

"Suarez è un grandissimo goleador. Farà ancora gol dove andrà, finché giocherà farà gol".

Lautaro è da Barcellona?

"Ha il profilo giusto, ha le stigmate del giocatore da cultura barcellonista".

Vidal è l'uomo per il salto di qualità dell'Inter?

"Ha temperamento, è un guerriero, è il giocatore giusto per Conte perché ama questi giocatori".

Che pensa di Chiesa?

"Chiesa è un ottimo giocatore. Non è più giovanissimo, spero esploda, dà sempre l'impressione che possa farlo".

Vede più Barcellona senza Messi o Messi senza Barcellona?

"Indovinate...".

Conte e Zhang, pace di facciata?

"Conte è bravo. Poi ogni tanto, per carattere, è così. O lo accetti o lo cambi e io i bravi li tengo. La scelta di puntare sui trentenni? E' ponderata e per lui può essere vincente".

Che pensa di Pioli e Maldini?

"Non mi posso permettere di giudicare. Io ringrazierò sempre il Milan, conoscete tutti Pioli e Maldini. Sono bravi professionisti, lo stanno dimostrando, auguro a loro i successi che meritano e che merita il Milan".

Non ha mai avuto dubbi su Ibrahimovic?

"Se ce la fa, uno come lui è giusto che giochi. Così ne vedi pochissimi".

Che pensa delle proprietà straniere in Italia?

"La globalizzazione ha portato a questo, è il nuovo mondo e ce lo prendiamo per buono. Quando arrivano investitori stranieri con risorse, ben vengano".