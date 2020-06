tmw Brescia, Balotelli si allena individualmente. Dopo il secondo tampone il rientro in gruppo

Mario Balotelli è tornato ad allenarsi a Torbole, seppur ancora con una seduta individuale. Supermario è stato sottoposto ieri al tampone, ma ora occorrerà aspettare il secondo (probabilmente venerdì) per poi tornare in gruppo. L'attaccante resta dunque in forse per la gara di sabato contro il Genoa al Rigamonti.