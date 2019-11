Fonte: dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

Mario Balotelli è tornato al centro sportivo del Brescia. Poco fa vi abbiamo raccontato dell'attaccante che aveva lasciato il campo di allenamento a un'ora e mezzo dalla seduta ma poco fa il centravanti si è nuovamente presentato, per un caso che almeno per il momento sembra essere rientrato, in attesa di ulteriori sviluppi dopo la non convocazione per la sfida contro la Roma. Di seguito la foto di TuttoMercatoWeb.com.