Brescia, Chancellor si ferma: guai muscolari, nei prossimi giorni gli accertamenti

Il Brescia si allena in attesa della ripresa del campionato. Diego Lopez, dopo Cistana, dovrà capire quali saranno le condizioni di John Chancellor. Il difensore venezuelano si è fermato nei giorni scorsi per un problema muscolare, al momento non si allena in attesa di accertamenti. Nei prossimi giorni ci saranno i test strumentali, ma molto probabilmente il tecnico uruguagio dovrà trovare nuove alternative in vista del match con la Fiorentina.