TMW - Brescia, Corini: "Grande rammarico, ma abbiamo ritrovato dignità"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

L'allenatore del Brescia,Eugenio Corini, ha analizzato in zona mista il pareggio odierno col Parma. Questo quanto raccolto da TMW: "C'è grandissimo rammarico, dovevamo e meritavamo di vincere oggi. Avevamo incanalato la partita sui binari giusti, però andava chiusa prima. Peccato, sarebbe servita più aggressività sul cross e sul gol del pari del Parma. Resta comunque la prestazione della squadra, che è stata bene in campo e ha creato i presupposti per vincere la partita".

Può essere considerato un punto prezioso?

"In questi giorni ho lasciato la squadra molto tranquilla e ho lavorato di più sul piano mentale. Non sapevo quali risposte avrei avuto, ma direi che il mio Brescia ha risposto in maniera importante questo pomeriggio. Il pareggio subito alla fine non può che lasciarci però grande rammarico, sarebbe stata una vittoria preziosa".

Bilancio di risultati e prestazioni dal suo ritorno?

"Queste quattro partite erano importanti, prima di tutto per trovare dignità. E l'abbiamo ritrovata sicuramente. Dobbiamo soffrire fino alla fine, ma la squadra c'è e ha grande voglia. Dobbiamo aiutarci e cercare di migliorare".

Donnarumma dal 1' scelta legata anche al mercato?

"No. Oggi Donnarumma è qua e deve onorare la maglia fino alla fine, lui così come tutti i suoi compagni. Ieri pensavo di far giocare Balotelli, ma era molto stanco nella rifinitura e alla fine così ho puntato quindi su Alfredo come titolare".