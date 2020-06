tmw Brescia, domani Balotelli può allenarsi. Ma le parti sono a lavoro per sancire l'addio

Nella giornata di domani Mario Balotelli potrà tornare ad allenarsi nel centro sportivo di Torbole. Almeno in linea teorica. Questa mattina Supermario è stato respinto al suo arrivo al campo, col Brescia che ha fatto sapere che il certificato di malattia presentato dal giocatore nei giorni scorsi era ancora valido. Domani Balotelli potrebbe dunque riprendere gli allenamenti, ma secondo quanto raccolto da TMW proprio in queste ore le parti sono in contatto per trovare un accordo sull’addio anticipato del giocatore al Brescia.

Il resto della squadra intanto prosegue con le sedute di allenamento. Oggi pomeriggio tutti in gruppo ad eccezione di Torregrossa che ha lavorato a parte e appunto di Balotelli. Presente a Torbole anche il presidente Massimo Cellino, a lavoro nei suoi uffici verosimilmente proprio per risolvere in modo definitivo la questione Supermario.