Brescia, doppia seduta in vista della ripresa. Domenica giorno di riposo

Settimana di lavoro per il Brescia di Diego Lopez. Le Rondinelle si sono allenate oggi, effettuando una doppia seduta in vista della ripresa del campionato. Domani una sola sessione prevista per la squadra lombarda, poi domenica ci sarà molto probabilmente un giorno di riposo. Il programma potrebbe però subire nuove modifiche anche in vista dei prossimi impegni. D'altronde ci saranno match ravvicinati e la squadra dovrà essere pronta a tutto per poter cercare punti in chiave salvezza.

Tonali recupera, Balo ormai out - Tra rientri e quarantene varie, questa è stata la prima settimana piena per Diego Lopez e i suoi. Recuperato Sandro Tonali, Torregrossa si allena ancora in palestra ma il suo rientro è questione di giorni. A breve il tecnico potrà avere a disposizione tutto il gruppo, tranne Mario Balotelli: ormai i rapporti tra calciatore e società sono ridotti ai minimi termini. Il numero 45 non si allena per problemi gastrointestinali, ma il club non commenta la posizione del giocatore. La situazione si risolverà probabilmente per vie legali e il calciatore se ne andrà da Brescia nelle prossime settimane.

Si corre verso Firenze - Si riparte il 22 giugno sul campo della Fiorentina, alle ore 19.30. Il programma ancora non è stato confermato, ma molto probabilmente ci saranno doppie sedute per poter aumentare i carichi di lavoro in vista della settimana precedente alla sfida del Franchi. Tutti a disposizione, d'altronde Diego Lopez dovrà contare sulla rosa al completo per la ripresa del campionato.