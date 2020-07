tmw Brescia, incontro Cellino-Delneri per il ruolo di direttore tecnico. Presente anche Lopez

Un incontro per guardare in avanti. Massimo Cellino, presidente del Brescia, e Luigi Delneri si sono incontrati questa mattina per programmare il futuro della società biancoblù. Non un ruolo in panchina per l'ex Chievo e Udinese tra le altre, ma come direttore tecnico in vista della prossima stagione. All'incontro era presente anche l'attuale allenatore Diego Lopez, che ha un contratto fino al 2022. Per il momento si va avanti così, con il tecnico uruguagio alla guida delle Rondinelle e Delneri, molto probabilmente, come nuovo direttore.