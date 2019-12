© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eugenio Corini e il Brescia, prove di ritorno. A breve l’allenatore esonerato tre settimane fa incontrerà la società che ha manifestato l’intenzione di riaffidargli la guida tecnica viste le oggettive difficoltà riscontrate da quando è arrivato Fabio Grosso. Si va verso il suo ritorno e l’esonero di Grosso. Se tutto andrà come da programma durante l’incontro che si svolgerà tra poco in sede, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità. Cellino torna sui suoi passi, Corini sta per riabbracciare il Brescia...