© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giangiacomo Magnani e il futuro. Il centrale del Brescia potrebbe lasciare le Rondinelle a gennaio. Il giocatore, di proprietà del Sassuolo e sul quale la Juventus ha un diritto futuro di recompra, ha molte richieste in Serie A. La Sampdoria avrebbe effettuato un sondaggio per Magnani (ha ceduto Murillo e sta per prendere Tonelli ma cerca anche un secondo difensore), sul quale ci sono anche SPAL, Cagliari e Parma.