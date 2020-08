tmw Brosio: "Dzeko perfetto con CR7 e Dybala. Alla Juve servono grandi centrocampisti"

Intervistato da TMW in occasione del Galà del Mattone a Forte dei Marmi, Paolo Brosio ha parlato anche del mercato della Juventus e della nuova era targata Pirlo: "All'inizio non sarà facile perché bisognerà cambiare mentalità. Bisognerà vedere come Andrea riuscirà a superare questi ostacoli, ma siccome lui è un ragazzo molto intelligente, di poche parole, però anche molto simpatico ed è un grande talento, un grande campione e quando si è un grande campione, perché lui già quando giocava era già un allenatore in campo, infatti da Lippi agli altri allenatori avevano sempre fatto riferimento anche a lui per trasmettere gli schemi, le giocate e il momento in cui dovevi attaccare o difendere, era già un grande allenatore in campo. Tutte le mezzale, i numeri 10, non è una regola fissa però io penso che abbia tutte le carte in regole per diventare un grande allenatore. Io sono un grande juventino, però quest'anno non la vedevo più la Juve perché ero talmente arrabbiato che non la vedevo più".

Dzeko lo prenderesti?

"Sia per Dybala che per Ronaldo, ci vuole un giocatore che faccia da ariete, cioè che sfondi la consistenza delle difese granitiche che si oppongono a quei due fenomeni, altrimenti gli spazi sono così ridotti che non puoi fare sempre la giocata funambolica e segnare. Con lui si apre un altro schema che non è quello dei piccoletti che piace a Sarri ma è quello del lancio lungo, del contropiede rapido: ti fa da torre, smista la palla e lascia gli spazi per i due. Non ci voleva un genio per dirlo".

Messi lo vorresti alla Juve?

"Lo vorrei sì. Con Messi e Ronaldo, un biglietto per la Juve quanto costa quest'anno? 50 mila euro (ride, ndr). Faresti questa follia? Le follie si fanno ma devono avere un rendiconto. Se ci sono sponsor che coprono l'iniziativa e dimezzi le spese perché no, poi però a quel punto ti ci vuole lo stadio e io direi al presidente Agnelli: "Caro Andrea, era meglio se facevi uno stadio da 60 mila posti non da 40 mila, perché se prendi Messi e Ronaldo non ti basta neanche da 20 mila in più perché verrebbero da tutta Europa a vedere le partite".

Se Messi andasse all'Inter?

"La mia reazione è che si vincono le coppe con una grande squadra non solo con i fuoriclasse, devi avere una squadra con ottimi giocatori. Alla Juve, non è tanto l'esterno o l'attaccante che può cambiare la situazione. Alla Juve ci vogliono i grandi centrocampisti, e quel vuoto lasciato da Pirlo, Pogba e Vidal non è mai stato colmato. E poi starei attento a rendere la difesa più granitica perché quest'anno sembravano la banda del buco".