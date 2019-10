TMW - Buffon: "Inter-Juve? Il modo in cui abbiamo vinto vale più dei 3 pt"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato in zona mista a margine del "Festival dello Sport" di Trento, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha parlato del derby d'Italia vinto contro l'Inter e dell'attualità del calcio italiano. Questo quanto raccolto da TMW: "Innanzitutto ringrazio Vieri per le sue parole , mi fanno molto piacere".

Quanto conta per la Juve aver vinto il derby d'Italia?

"Vincerlo ha significato poco, come l'abbiamo vinto ha significato tanto. Stavolta secondo me la forma contava infatti più della sostanza".

La maglia verde della Nazionale?

"Conta poco se piace o meno, contano i significati. In questo caso il significato è stato reso pubblico. Per un'occasione può anche andare bene, ma poi c'è sicuramente da rispolverare l'azzurro che fa parte della storia della nostra Nazionale".

