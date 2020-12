tmw Burdisso: "Sorpreso dal rendimento di Dybala. Ma gli consiglio di restare alla Juve"

vedi letture

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'TMW', Nicolas Burdisso s'è così espresso sulle difficoltà di Paulo Dybala alla Juventus in questa prima parte di stagione: "Sono sorpreso. Conosco bene lui e la sua mentalità e pensavo potesse diventare in poco tempo il campione che tutti ci aspettavamo diventasse. Lui ha colpi che non sono comuni..."

Meglio cambiare squadra, a questo punto?

"No, io spero possa restare alla Juventus. Credo nella continuità del progetto tecnico e un campione del genere deve cambiare squadra solo se non ci sono più i margini per ricucire lo strappo. Credo e mi auguro non sia questo il caso".