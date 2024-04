Roma, De Rossi vuole Burdisso come direttore sportivo: lo ha chiesto al club giallorosso

Martedì pomeriggio i Friedkin si sono incontrati con Daniele De Rossi e hanno deciso di rinnovargli la fiducia anche per il futuro con una stretta di mano più forte pure di un contratto. Secondo quanto riportato dall'edizione locale de La Repubblica, il segnale mandato alla Roma è di quelli importanti e testimonia la bontà del lavoro fatto dall'allenatore giallorosso fino a oggi. Il tecnico ha fatto tornare competitivi i giallorossi in campionato e in Europa League, abbassando i toni intorno al club, dagli arbitri fino alle tensioni interne.

Ora inizia la seconda fase, quella della programmazione del futuro, a partire dal nuovo direttore sportivo. La soluzione interna è José Fontes, quella preferita da De Rossi invece è Nicolas Burdisso, direttore dell'area tecnica della Fiorentina. L'ex centrocampista vorrà avere voce in capitolo nella scelta del ds: c'è da decidere che cosa farà Lukaku, quello che sarà il domani di Dybala, in scadenza nel 2025, e di altri 9 calciatori. Infine, non meno importante, sarà studiare una strategia per incassare i 40 milioni di euro richiesti dalla UEFA entro il 30 giugno.