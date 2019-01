TMW - Caceres arrivato al J Medical: via alle visite mediche

Fonte: Dall'inviato, Marco Spadavecchia

Martin Caceres è da poco arrivato al J Medical, dove sosterrà le visite mediche prima di legarsi ufficialmente alla Juventus per la terza volta in carriera. Il difensore era atteso da tifosi e curiosi all'esterno della struttura: qualche selfie e qualche autografo di rito, per poi sostenere le visite mediche.