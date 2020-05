tmw Cagliari, approfondimento tattico ad Asseminello per i ragazzi di Zenga

In attesa dell'incontro di domani tra il ministro Spadafora e i rappresentanti del mondo del calcio in vista della possibile ripresa della Serie A, il Cagliari anche oggi ha svolto la consueta seduta mattutina di allenamento ad Asseminello: per i rossoblù una intensa sessione tecnico-tattica guidata da mister Zenga e il suo staff, che ha privilegiato ancora una volta il lavoro con la palla, con i calciatori impegnati in una serie di esercitazioni sul possesso. La squadra è stata poi divisa in gruppi di lavoro che si sono alternati su fase difensiva, con focus su scambi stretti e conseguente pressing, prima di affidarsi al tattico Gianni Vio per alcuni esercizi su palla inattiva. L’ultima parte dell’allenamento è stata dedicata agli sviluppi di squadra in fase offensiva: come da programma, capitan Ceppitelli ha lavorato soltanto parzialmente con la squadra.