tmw Cagliari, c'è l'offerta per Brian Rodriguez: riscatto fissato a 10 milioni di euro

vedi letture

Il Cagliari si muove concretamente per Brian Rodriguez dei Los Angeles FC. Il calciatore uruguiano - come raccolto dalla nostra redazione - piace ai rossoblù, che hanno avanzato la prima proposta: prestito oneroso a 500mila euro, con un riscatto fissato a 10 milioni di euro. Nell'offerta viene specificato che col 75% di presenze il diritto di riscatto si trasformerebbe automaticamente in obbligo di riscatto. Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà o meno la fumata bianca.