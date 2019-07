Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nazionale Under 21 rumeno, ex Arsenal, Vlad Dragomir è stato uno dei giocatori rivelazione dell’ultima Serie B con la maglia del Perugia. Inevitabili per il centrocampista, potenziale novello Bennacer, le sirene dalla massima serie. C’è il Cagliari, con forza, che cerca rinforzi in mediana. Sulle tracce di Dragomir si

è mossa però anche la Sampdoria, che lo seguiva anche lo scorso anno.