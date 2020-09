tmw Cagliari, doppio baby colpo a segno: domani visite per Zappa. Sottil dopo la Nazionale

Doppio colpo in arrivo per il Cagliari: domani le visite mediche per il terzino classe '99 Gabriele Zappa con la formazione sarda. Tutto definito per il giocatore del Pescara e non è finita: il club di Tommaso Giulini ha preso anche Riccardo Sottil. L'esterno della Fiorentina, al rientro della Nazionale, andrà direttamente in Sardegna: è tutto definito in prestito con diritto di riscatto col club viola.