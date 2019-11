Fonte: Francesco Aresu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha commentato in zona mista, ai microfoni di TMW, il match vinto contro la Fiorentina: “Siamo contenti della nostra prestazione, la nostra crescita può essere ancora maggiore, lo vediamo ogni settimana. Voi lo vedete durante le partite, io in ogni allenamento. Dobbiamo mantenere questa voglia di superarsi, se ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto oggi è il primo errore”.

Sulla sosta: “È ovvio che in un momento così pensi che sarebbe bello continuare, ma la sosta arriva prima di un periodo bello tosto, in 28 giorni giocheremo 6 volte prima di Natale. Dobbiamo approfittare di questo per arrivare meglio allo sprint di fine anno”.