Fonte: Dall'inviato, Francesco Aresu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha commentato la sconfitta odierna col Milan in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "Questi sono periodi che in una stagione possono capitare, noi dobbiamo essere solo lucidi adesso. Prima lo eravamo e riuscivamo a cambiare il destino di partite anche complicate e invece ora non abbiamo più questa forza. Diciamo anche che abbiamo concesso qualcosa di troppo in fase di gol. Poche reti all'attivo ultimamente? Quando si rompono gli equilibri si vede a tutti i livelli".