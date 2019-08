TMW - Cagliari, Nandez è il prossimo regalo di Giulini: accordo a 18 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Boca Juniors ha traccheggiato fino a giovedì, ma dal mattino dopo ha cercato di accelerare la trattativa per Nandez. In questo weekend so che le parti si sono avvicinate, nei prossimi giorni potrebbe diventare un investimento davvero importante". Così ieri sera Tommaso Giulini, patron del Cagliari, si è espresso sull'affare più "estenuante" dell'anno in casa rossoblù, quello che dovrebbe portare in Sardegna il mediano uruguaiano classe 1995. Una trattativa iniziata lo scorso dicembre, andata avanti (infruttuosamente) a gennaio, per riprendere con decisione nelle ultime settimane. Con colpi di scena ripetuti, tra picchi di ottimismo e negatività sia tra i tifosi, che all'interno della stessa società isolana. A non mollare mai la presa è stato lo stesso Giulini, principale sponsor dell'operazione, convinto che i circa 18 milioni di euro (circa 20 in dollari) siano il giusto prezzo da pagare per portare a Cagliari un giocatore giovane, di prospettiva ma già in possesso di un ottimo curriculum a livello internazionale.

LA FORMULA – Si parla di circa 14 milioni di dollari da versare al club xeneize, oltre ai 6 da girare al procuratore del giocatore, Pablo Bentancur, insieme a una percentuale per la rivendita futura che si aggira tra il 10 e il 15 per cento. Il Boca dovrà poi pagarne circa 600 mila al Penarol, come cifra premio per la valorizzazione. Un garbuglio alla sudamericana, insomma, in cui il Cagliari ha più volte rischiato di mollare definitivamente la pena, anche se la volontà di Giulini è sempre stata quella di portare a termine l'affare, con l'impegno costante del legale rossoblù, Alberto Porzio, per la fumata bianca. Al momento Nahitan Nandez si trova ancora in Uruguay: ha salutato l'ambiente Boca, tra le lacrime e l'affetto dei suoi ormai ex tifosi e ora attende solo il placet per poter prendere l'aereo e raggiungere l'Italia. L'arrivo di Nainggolan avrebbe convinto ulteriormente il calciatore della bontà della scelta fatta, oltre alle "recensioni" positive fatte su Cagliari e sulla squadra da tanti suoi connazionali che nel capoluogo sardo hanno lasciato il segno.