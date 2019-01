© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari pensa ancora al centrocampista del Boca Juniors Nahitan Nandez. È un obiettivo di mercato concreto. Diciotto milioni di dollari per il 70% del cartellino più le imposte. L’offerta c’è. Mancano però, al momento, alcune condizioni per chiudere l’affare. L’incontro di ieri tra Giulini e l’agente Bentancur non è stato positivo. Ma il Boca sta provando a ricucire lo strappo: si lavora per definire le modalità di pagamento garantite dalla banca. Lavori in corso. Sono ore calde. Nandez-Cagliari, si tratta a oltranza...