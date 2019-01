© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarebbe dovuto essere un incontro per avvicinarsi. E invece no. Il summit andato in scena tra l’agente del centrocampista del Boca Nahitan Nandez, Pablo Bentancur, e il presidente del Cagliari Giulini, non ha dato gli effetti sperati. Incontro negativo, si va verso la fumata nera. Da non escludere un rilancio, ma oggi Nandez si allontana dal Cagliari. E non va escluso l’inserimento di altri club...