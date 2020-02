TMW - Cagliari, Pisacane: "Dispiace perché abbiamo perso per un cross"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, parla così dopo la sconfitta in casa del Genoa, dalla zona mista del Ferraris: "Dalla Lazio è iniziato un periodo negativo. Dispiace perché si è perso con un cross, non un tiro, e perché la squadra ha dato tutto fino all'ultimo secondo. La sorte non è stata dalla nostra parte ma c'è bisogno di reagire. La traversa di Nainggolan è stata la fotografia della giornata. Perdere due giocatori per infortunio dopo pochi minuti ti distrugge quanto preparato in settimana. Il gruppo però è unito, e questa è la cosa importante. Dobbiamo lavorare di più perché a quanto non basta".

Un cambio di modulo la penalizza?

"Spostarmi di 5 o 6 metri non fa tanta differenza, le mie caratteristiche principali sono nella duttilità, quindi preparo ogni partita allo stesso modo. Chiaro, prepari tutto in un certo modo, e poi subentrano gli infortuni. Quello che spiace di più è che queste persone potrebbero mancarci per molte partite".

La classifica ora è un po' peggiore.

"Non è il momento di deprimerci, mancano quindici giornate e siamo comunque a due punti dal sesto posto. Possiamo riprendere il cammino interrotto qualche partita fa già da domenica prossima".