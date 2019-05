TMW - Cagliari, Pisacane: "Per questa squadra darei la mia vita"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, è intervenuto in zona mista per commentare il pareggio ottenuto contro la sua ex squadra, il Genoa. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Sono felice della prestazione della squadra, ci prendiamo questo punto. Abbiamo fatto una grande partita, potevamo portare a casa anche il bottino pieno. Il Genoa ha cambiato la mia vita, mi ha portato in una realtà diversa da quella che conoscevo. Mi ha fatto sognare, mi ha fatto il primo contratto da professionista: faccio il tifo per loro per la salvezza. Adesso però penso solo al Cagliari: per questo club adesso darei la vita. Criscito? Siamo arrivati qui insieme, anche se lui ha fatto sicuramente una carriera più importante. Siamo partiti insieme, con una valigia carica di speranze. E adesso posso dire che ce l'abbiamo fatta entrambi. Il rigore del Genoa? Il VAR c'è e va sfruttato, ovviamente dispiace ma è successo anche a noi di vincere una partita alla fine. Andiamo via da qua consapevoli di avere dato tutto e questa è la cosa importante.