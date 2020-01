Fonte: Dall'inviato, Francesco Aresu

Il difensore del Cagliari, Fabio Pisacane ha analizzato la sconfitta odierna col Milan in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "Dobbiamo fare un mea culpa generale, quattro sconfitte consecutive significano che qualcosa non sta funzionando. Il problema è nella testa, non nelle gambe: mi piace pensare che la colpa è solo nostra, senza trovare alibi. Un mese e mezzo fa eravamo indemoniati, oggi abbiamo perso quello spirito battagliero che ci permetteva di esprimerci con un calcio di qualità".