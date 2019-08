TMW - Cairo: "Verdi? È già un ottimo Toro. L'infortunio di Zaza non è grave"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni dei media presenti al torneo giovanile Mamma Cairo: "Non dobbiamo guardare l'Atalanta ma solo noi stessi. Bravi loro ma ora sta a noi fare un buon campionato. Abbiamo esordito bene in campionato, poi ora avremo la Coppa Italia a gennaio, per noi competizione importante. Adesso abbiamo un altro test importante a Parma contro l’Atalanta e dobbiamo macinare.

L'infortunio di Zaza? "Vediamo. Non sarà comunque uno stop troppo prolungato".

Ancora possibile Verdi? "La ciliegina deve essere veramente tale. Abbiamo ancora davanti a noi tre giorni, che utilizzeremo per vedere se riusciamo a coglierla. Abbiamo comunque una squadra già ottima, se poi facciamo qualcos'altro meglio. Oggi abbiamo già preso Laxalt. È una scelta giusta, stiamo puntando su tutti buoni profili. Dipende molto anche dalle opportunità che hai. Uno può avere un'idea e poi le cose cambiano. Comunque ha qualità e ancora è solo un 26enne, che al Genoa aveva fatto benissimo. Non stiamo demordendo".

Che futuro per Millico? "Voglio che resti, magari avrà voglia di trovare maggior spazio andando a giocare in un altro campionato a fare 30 partite. È giovane e ha voglia di mettersi in mostra. Dobbiamo capire quello che è giusto, sia per lui che per il Toro. Mi piacerebbe tenerlo, comunque. Quel che si può fare faremo: vogliamo dargli opportunità, anche se per me ne avrebbe anche rimanendo qua al Toro".