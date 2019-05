TMW - Calciomercato, la chiusura può slittare al 2 settembre

Non è stato argomento di discussione oggi in Lega come sembrava in un primo momento, se ne riparlerà probabilmente alla prossima Assemblea. Ancora incerta la chiusura del calciomercato, la proposta è un rinvio al lunedì 2 settembre (il 31 agosto è sabato). Da capire se l’idea di far slittare la chiusura coinciderà con le esigenze di tutte le parti in causa. Ancora qualche giorno e sarà tutto più chiaro.