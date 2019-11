TMW - Calisir: "Con l'Italia partita divertente. Andata? Siamo rimasti in 10"

Andre Calisir, centrocampista dell'IFK Goteborg e della nazionale armena, ha parlato prima della sfida contro l'Italia, in programma domani a Palermo alle 20.45. "Le mie condizioni sono ottime, abbiamo avuto due giorni per recuperare dalla gara contro la Grecia. Arriviamo da una sconfitta, per noi questi giorni sono stati importanti per allenarsi. Abbiamo vinto due partite, siamo riusciti a competere contro tutti gli avversari. Ogni partita è una nuova competizione, pure se non ci siamo qualificati. Domani sarà una partita davvero divertente, siamo competitivi e proveremo a fare il meglio possibile. È difficile dire cosa non è andato nell'andata, abbiamo segnato l'1-0 e poi preso il pareggio, siamo rimasti in 10... L'Italia è un avversario molto difficile anche rimanendo in 11, figurarsi sotto di un uomo".