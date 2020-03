tmw Caputo e l’invito a restare a casa, l’agente: “Il suo gol più bello”

“Il messaggio con l’invito a restare a casa dopo il gol? Un gesto bellissimo, di grande sensibilità. Il gol più bello che potesse realizzare”. Parla così a TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu” Gaetano Fedele, l’agente di Ciccio Caputo. L’attaccante del Sassuolo lunedì dopo aver fatto gol contro il Brescia ha mostrato un foglio con un invito agli italiani, ai suoi tifosi, al suo affezionato popolo del Fantacalcio: “andrà tutto bene, restate a casa”. Per sconfiggere il Coronavirus serve unità e Ciccio Caputo ha voluto lanciare un messaggio ben preciso approfittando della cassa di risonanza. “Domenica sera - dice l’agente del bomber neroverde - ho assistito a cose che sembrava non si giocasse in Italia dove abbiamo letto di tanti contagi. Mi riferisco alle esultanze, agli abbracci. Invece lunedì ho visto il gesto di Ciccio, niente abbracci, i segnali giusto che andavano dati dal mondo del calcio”.