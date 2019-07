TMW - Carnevali: "Babacar piace al Lecce, ma il Sassuolo vuole cederlo"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Vogliamo costruire una squadra competitiva e l'obiettivo è quello di fare sempre meglio. Dobbiamo migliorarci e per migliorarci dobbiamo fare qualche punto in più rispetto alla passata stagione. Per una società come la nostra non è facile, devi fare i conti anche con le cessioni, ma siamo fiduciosi perché abbiamo inserito un bel mix di giovani e calciatori di esperienza". Parole e pensieri di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti pochi istanti prima della stesura del calendario della Serie A 2019/20.

Simeone della Fiorentina vi piace?

"Simeone no, non ci interessa. In attacco siamo completi. Boateng e Lirola alla Viola? Dopo la presentazione dei calendari ci sarà l'opportunità di parlarne, visto che prima non ci siamo riusciti".

Felice delle prime uscite di Sensi all'Inter?

"Siamo contenti per lui e per l'Inter, è un grande giocatore".

Babacar andrà al Lecce?

"L'ho sentito, ma stiamo portando avanti trattative anche con società straniere. L'obiettivo è quello di cedere il calciatore a titolo definitivo. Sappiamo che il Lecce lo vuole, ma stiamo valutando anche altri campionati".

De Zerbi ha un anno in più da allenatore in Serie A.

"Ha fatto vedere cose importanti, con lui ci toglieremo delle soddisfazioni. E' un allenatore di grande prospettiva".

Quale futuro per Berardi?

"E' un giocatore importante e vogliamo trattenerlo anche il prossimo anno. Da parte nostra non c'è desiderio di trattenerlo".

Avete parlato con la Juve di Pellegrini?

"No".