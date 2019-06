TMW - Carnevali: "Mai avuto dubbi sulla permanenza di De Zerbi"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Parrotto

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a margine della presentazione del Mapei Football Center, il nuovo centro sportivo neroverde. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Il giorno dell'inaugurazione è sempre speciale, ce lo ricorderemo per sempre. Questa è una grande possibilità per tanti, è una delle migliori strutture in Europa, si alleneranno sia la prima squadra che il settore giovanile. Ospiteremo anche i ragazzi delle scuole".

La famiglia è soddisfatta. Le responsabilità aumentano?

"La responsabilità è sempre la stessa, lavoriamo da professionisti per ottenere il massimo. Vogliamo crescere tutti insieme. Il Sassuolo sarà per il settimo anno consecutivo in A, un miracolo sportivo e molte società dovranno prenderci come esempio".

Cosa può fare la società per aumentare il pubblico?

"È sempre possibile fare qualcosa ma stiamo già lavorando da tempo per migliorare ancora. Ci aspettiamo qualcosa di più dai tifosi, non devono perdersi la Serie A. Siamo aperti per i nostri sostenitori, li ascoltiamo e non vogliamo tenerli distaccati dalle nostre idee".

Questo è un punto di partenza?

"No, è una continuità. Il progetto è partito sei anni fa in Serie A. Andiamo avanti e oggi presentiamo questo centro sportivo".

De Zerbi resterà?

"Sì, stiamo lavorando per costruire la prossima stagione e la sua presenza oggi è molto importante. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua permanenza, è un allenatore giovane che piace a tanti perché lavora molto bene".

Squinzi ha parlato di Champions League.

"Si diverte ma allo stesso tempo dice cose che in futuro si possono realizzare. Nel suo ufficio ha un quadrettino che risale a quando la squadra era nei dilettanti che recita: 'un giorno giocheremo a San Siro e batteremo l'Inter'. Se A quei tempi in tanti si sarebbero messi a ridere e invece è successo davvero".