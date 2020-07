tmw Chiarugi: "Gattuso entrato nella testa dei calciatori. Milik? Farei di tutto per tenerlo"

Da ex partenopeo, Luciano Chiarugi parla del Napoli e dei successi che la squadra sta ottenendo in campionato. "Complimenti a Gattuso, Rino sa farsi ascoltare dai giocatori e sta mettendo insieme bei risultati. E' entrato nel cuore e nella testa dei calciatori. Insigne tornato a grandi livelli? In generale - spiega a Tuttomercatoweb.com - dico che sui giocatori bisogna saper lavorare anche sul morale e sulla testa e ti devi far voler bene".

Milik verso l'addio: che ne pensa?

"Io credo che possa essere importante per il Napoli. Farebbe ottime cose, se dovesse andare, alla Juve o al Milan. Lo scambio con Bernardeschi con la Juve? Con tutto il rispetto per Bernardeschi che è un gran bel giocatore, farei ancora di tutto per tenere Milik al Napoli"

