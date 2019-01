TMW - Chievo, Sorrentino fuori dal mercato. Piace Peluso, tre idee per l’attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chievo Verona operativo a caccia del miracolo salvezza. Stefano Sorrentino è fuori da dal mercato, lo vorrebbe Iachini all’Empoli ma non ci sono margini perché è considerato inamovibile. Il Chievo cerca rinforzi in attacco e c’è sempre l’idea Paloschi con Stepinski alla SPAL. Un altro nome valutato attentamente è quello di Kean, così come Kownacki. Tre idee, tre profili che potrebbero affiancare l’inamovibile Sergio Pellissier. Rimarrà un po’ a sorpresa anche Bani, c’è l’Empoli ma il Chievo vuole tenerlo e si va verso la permanenza. Arriverà in gialloblù un terzino sinistro: piace Dell’Orco sul quale c’è l’Empoli, un altro nome valutato è quello di Federico Peluso. Chievo a lavoro, tra pedine imprescindibili tolte dal mercato (Sorrentino) e nuovi innesti...