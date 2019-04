Stefano Sorrentino e il Chievo Verona, ultime partite (alle quali non prenderà parte) e poi l’addio. Il club gialloblù ha già comunicato all’entourage del portiere che non eserciterà l’opzione di rinnovo entro il 30 maggio. Occasione a parametro zero per molti, in estate Sorrentino sarà libero di accasarsi altrove. Preferibilmente in Serie A. Con tanta voglia di continuare ad essere protagonista...