Ciccio Caputo e il Sassuolo, avanti insieme: rinnovo fino al 2023 più vicino

Ciccio Caputo sempre più al centro del progetto Sassuolo. Si va verso il prolungamento del contratto fino al 2023. Trattativa in corso, parti più vicine. Nelle prossime settimane nuovi approcci per proseguire insieme. Caputo-Sassuolo, al lavoro per andare avanti insieme, per scrivere ancora belle pagine a tinte neroverdi...