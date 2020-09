tmw Cinquini: "Scudetto sarà lotta Juve-Inter. Fiorentina, che fine ha fatto Vlahovic?"

Oreste Cinquini, esperto ds, ha parlato a TMW delle vicende di alcune sue ex squadre come Fiorentina e Parma. Ma prima una panoramica sulla Serie A: "L'Atalanta e la Lazio possono giocarsi la Champions, non credo lo Scudetto. La Lazio dopo il lockdown non è riusciuta a tornare ai livelli di prima, mentre l'Atalanta per migliorarsi dovrebbe fare davvero un exploit. Non credo, la lotta sarà ristretta a Juve e Inter. Neanche il Napoli secondo me può inserirsi per la lotta alla vetta".

Sul Parma: "Ereditare il Parma, per il nuovo ds e per Liverani, è abbastanza difficile. Ha vinto la B e fatto due campionati di alto livello in Serie A, cambiando così tanto è difficile confermarsi. Ricordiamoci poi che ha perso Kulusevski, per forza sarà inferiore all'anno scorso. Anche Fabio ha detto una cosa che mi ha lasciato molto perplesso: l'obiettivo è salvarsi e a Parma salvarsi è un po' poco. Tra due settimane chiude il mercato, può prendere due o tre calciatori ma poi bisogna inserirli... il cammino mi sembra molto in salita".

Sulla Fiorentina: "Ha fatto una buona partita e vinto meritatamente, servono conferme importanti però. Il Toro mi è apparso molto in difficoltà, nonostante io apprezzi molto Giampaolo, ma anche la Fiorentina deve lavorare molto. Non credo che la Fiorentina abbia l'intenzione di andare a prendere un giocatore importante. Per il centrocampo ora sarà a disposizione Amrabat, un bell’acquisto. Vediamo come Iachini saprà collocarlo nel centrocampo viola, su questo ho le mie idee. Kouamè è tornato molto bene. Centravanti? Ma Vlahovic dove è andato a finire? C’è stato l'investimento fatto su Cutrone e lo stesso Kouamè. Se arriva un centravanti poi Kouame dove gioca? Poi c’è Chiesa che secondo me deve giocare da seconda punta e non da esterno perché è troppo lontano dalla porta”.