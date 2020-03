tmw Consiglio Federale iniziato: presente solo Lotito, gli altri tutti in conference call

Il Consiglio Federale, in programma per oggi a Roma, è iniziato da pochi minuti. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e quello della Lega Serie A Paolo Dal Pino, erano attesi non in videoconferenza, ma alla fine solo il patron biancoceleste si è presentato fisicamente, per gli altri tutto sarà seguito in conference call.