TMW - Conte punta su Gagliardini: resterà all'Inter

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Gagliardini al centro del progetto Inter. In trattativa a gennaio per il trasferimento alla Fiorentina, il centrocampista classe '94 è ritenuto centrale da Antonio Conte per il nuovo progetto tecnico nerazzurro e quindi non lascerà Milano in questa finestra di calciomercato.