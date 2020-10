tmw Crespo elogia Antonio Conte: "Ha personalità e ha già portato l'Inter ad un livello superiore"

"Lautaro ha una mentalità e una personalità che gli permetterà di stare all'Inter per molti anni. Ha fatto un salto dal Racing all'Inter praticamente di vita.

Ora che fa il titolare, credo che per il suo bene, oltre che per quello del club, sia importante la stabilità". Parla così al Festival dello Sport - in corso di svolgimento a Milano - l'ex attaccante nerazzurro Hernan Crespo: "L'Inter e Pupi non possono non tenere in considerazione questo aspetto. La pressione poi ti fa maturare e crescere ancora. Ora ha la responsabilità di fare anche più gol. Conte o Ancelotti? Antonio lo conosco poco, ha personalità e ha già portato l'Inter a un livello superiore, con Carlo ho condiviso tante esperienze tra Parma e Milan. Il modo di fare l'allenatore per me è essere se stessi, guidare il gruppo con il proprio carattere".