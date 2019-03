TMW - Criscito: "La Nazionale? La vita va avanti. Do tutto per il Genoa"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In zona mista, ai microfoni di TMW, è intervenuto il capitano del Genoa Domenico Criscito dopo la vittoria di oggi contro la Juventus: “È stata una grandissima partita, tutti noi volevamo i tre punti dopo la sconfitta di Parma e oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. I tifosi? Quando ci incitano così per noi diventa tutto più facile, dove non arriviamo noi arrivano loro. Meriti nostri o demeriti della Juventus? Di meriti nostri ce ne sono tanti, forse la Juve era un po’ stanca rispetto alla gara con l’Atletico Madrid, ma sappiamo che è una squadra che non molla mai. Noi però abbiamo fatto una partita perfetta. Questa partita ci deve far capire la forza della nostra squadra. Siamo consapevoli di essere forti, abbiamo dimostrato di essere concentrati su ogni pallone. Questo deve farci capire che è la strada giusta. Io ex della gara? Ho giocato solo sei mesi alla Juventus, forse dire ex è eccessivo. Io voglio dare tutto per il Genoa. Finalmente sono arrivati dei gol, ultimamente avevamo creato tanto senza riuscire a sbloccarci. Pandev è un esempio per tutti, per me e per tutti gli altri. Lo dimostra il suo curriculum. Sturaro? È genoano, si è vista la gioia nei suoi occhi. Siamo contenti di aver recuperato un giocatore del genere, starà sempre meglio fisicamente. La Nazionale? Io do tutto per il Genoa, sicuramente dispiace, ma la vita va avanti. Bisogna fare bene in allenamento e poi in gara. Emre Can? Era un po’ nervoso, erano sotto di due gol e mi ha dato un piccolo calcio, forse anche io ho esagerato un po’”.