Intervistato da TMW per commentare il sorteggio di Champions League Roma-Porto, l'editore del portale portoghese Maisfutebol, Pedro Cunha, ha parlato anche del grande obiettivo di Monchi Hector Herrera e delle difficoltà riscontrate in Italia da Ivan Marcano: "Herrera è un simbolo del Porto. Il suo rinnovo è molto complicato e la Serie A è sempre un campionato suggestivo. Sono convinto che se alla fine Herrera sceglierà di lasciare i Dragoes lo farà per una squadra italiana, inglese, tedesca o spagnola".

Su Marcano: "Siamo davvero sorpresi per le sue difficoltà di adattamento alla Roma. Qui al Porto ha fatto benissimo, dimostrandosi uno dei migliori centrali del campionato. Non so se al momento abbia qualche problema personale o non si sposi bene con le idee tattiche dell'allenatore, ma avevamo tutt'altre aspettative in vista del suo grande salto in Italia".