TMW - D'Amico: "È bastato Ronaldo per rialzare il sistema italiano"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Andrea D'Amico, agente fra gli altri di Domenico Criscito e di Sebastian Giovinco, ha parlato durante l'evento "Serie A Revolution" alla SSML Ciels di Milano. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il mercato è cambiato tantissimo. È bastato Ronaldo per far rialzare il sistema italiano. Anche quando l'avversario dei bianconeri non è di primo livello, vanno comunque tutti a vedere la squadra. Non so quanto il rapporto costi/benefici stia sorridendo alla Juventus, giacché ancora non è riuscita a vincere la Champions. Il calcio italiano era diventato uno step intermedio per i calciatori che passavano da qui. Oggi sono quasi tutti stranieri, molto spesso oltre la metà dei titolari lo sono. Super Champions? Penso si farà, non farla sarebbe una grande diseconomia per le grandi società che sono troppo avanti rispetto ad altre. Creare così tanto valore sportivo è giustificato se poi vai competere sui fronti più importanti. Ad oggi lo è solo la Champions League"